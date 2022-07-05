Трабзонспор не полишає надій запросити до себе захисника Шахтаря Марлона.

Чемпіони Туреччини зробили ще одну, фінальну спробу підписати 26-річного бразильця, стверджує Sabah.

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Трабзонспор хоче орендувати Марлона на рік з правом викупу. Попередні спроби завершувалися провалом, оскільки дружина захисника категорично відмовлялася від переїзду до Туреччини. Якщо і цього разу не вдасться переконати, то Трабзонспор зверне увагу на альтернативні цілі.

Нагадаємо, Марлон перебрався у Шахтар влітку 2021-го, підписавши 5-річний контракт. У достроково завершеному сезоні-2021/22 бразилець провів за "гірників" 22 матчі у всіх турнірах, результативними діями не відзначався. Transfermarkt оцінює його вартість у 10 млн євро.

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