Колишній перший віце-президент УАФ Анатолій Дем'яненко прокоментував інформацію, що його не пустили до Будинку футболу після зміни футбольної влади.

"Дійсно, нещодавно виникла неприємна ситуація, коли під'їхав до Будинку футболу та став паркуватись на звичне місце, до мене підійшов охоронець і повідомив, що тут ставити автівку заборонено. Не став сперечатися, розвернувся та знайшов місце поблизу, де і залишив машину. А згодом зателефонував президент УАФ Андрій Шевченко, перепросив та пояснив, що трапилось непорозуміння. Питання швидко владнали.

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То був охоронець, який працював в УАФ, коли я мав посаду, чи новий? Ні, хтось новенький, кого раніше не бачив. Можливо, мене не впізнали, подумали, що не по роботі тут. Це було непорозуміння, яке ми з Андрієм Миколайовичем швидко владнали. Ніяких проблем. Чим зараз займаюсь? Як говорять, у творчій відпустці, але готовий до будь-яких нових викликів у роботі", – поділився Дем'яненко в коментарі Footboom.

Нагадаємо, Анатолій Васильйович обіймав посаду першого віце-президента УАФ, коли її очолював Андрій Павелко. У січні президентом УАФ став Андрій Шевченко.

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