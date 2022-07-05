"Чи можливе проведення офіційних матчів? Ні, тому що це війна. Справжня війна. Коли росіяни кажуть, що це щось інше, це неправда. Правда в тому, що це війна. Вони вбивають наших людей, вони вбивають наших дітей, вони все спалюють, все знищують. Тому складно зосередитися на футболі. Але це наша робота, ми маємо бути професіоналами. Ми маємо це зробити для нашого народу, для нашої країни. Ці матчі за мир приносять гроші нужденним в Україні.

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У мене багато друзів, які досі в Україні. Дружина з дітьми живуть у Бухаресті, а батьки все ще в Україні. Вони в безпечному місці, але я все одно дуже хвилююся за них. Росіяни бомблять всю нашу країну. Ви не знаєте, де може впасти наступна бомба. Це справді жахливо. У мене також є друзі в армії. Вони роблять все можливе, щоб наші люди спали добре і могли прокидатися щоранку.

Важкий час для всіх. Граючи у футбол, ми показуємо людям, що ми живі. Ми намагаємося говорити про війну, щоб її засудити, пояснити Європі та світу, що відбувається в Україні. Це війна. Ми повинні говорити це щодня, щоб світ не забув про це. Це наша місія, коли ми виїжджаємо за межі країни.

Чи не думав я покинути Динамо і перейти у європейський клуб, аби захистити себе та родину? Ні. Клуб зробив все для наших сімей, для персоналу, для всіх людей, які працюють в Динамо. Я ніколи не думав залишити клуб через війну. Це немислимо. Я повинен допомогти клубу, своїй країні. Я не можу піти зараз", – поділився Бойко у інтерв'ю Rhone FM.

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