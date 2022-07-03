Колишній гравець Шахтаря Олександр Воскобойник потрапив у дику історію у зв'язку з мобілізацією в армію однієї з недореспублік.

Воскобойник двічі був примусово мобілізований до армії так званої "ДНР" – перший раз екс-гравець Шахтаря примудрився втекти звідти через вікно, повідомляє Telegram-канал Рахунок на табло.

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Його затримали ще раз, і вдруге провернути такий трюк йому не вдалось, і Воскобойника відправили під Маріуполь, де він отримав поранення ноги. За останньою інформацією Воскобойник перебуває в районі Москви.

Зазначимо, що Олександр починав свою футбольну кар'єру в Шахтарі, а також встиг пограти за Кривбас, Металург Д, Ворсклу, Зорю, Поділля, азербайджанський Карабах, Динамо-ІгроСервіс та Олімпік. Разом з ним до лав армії окупантів потрапив і екс-гравець Металурга Д Вадим Солодкий, якого було вбито.