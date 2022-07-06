Південноамериканський кубок, 1/8 фіналу

Інтернасьйонал – Коло-Коло – 4:1

Голи: Алан Патрік, 29, Еденілсон, 32, Алемао, 60, Педро Енріке, 74 – Коста, 15 (п)

Бразильцям потрібно було відігравати виїзну поразку з рахунком 0:2. Натомість на 15-й хвилині вони ще й третій пропустили. Ситуація стала вкрай складною, але Інтернасьйонал зумів перевернути перебіг зустрічі. Господарі забили чотири голи і вийшли у чвертьфінал.

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Зауважимо, що початок камбеку поклав Алан Патрік. Щоправда, ще в першому таймі екс-хавбека Шахтаря замінив іще один наш знайомий – Тайсон. Вітао та Карлос Де Пена провели увесь матч без замін.