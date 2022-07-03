Колишній півзахисник Динамо Мілош Нінковіч продовжить виступи в чемпіонаті Австралії, проте в іншому колективі.

Вестерн Сідней Вондерерс у своєму офіційному твіттері повідомив про прихід Мілоша Нінковіча.

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Колишнім клубом серба був ФК Сідней, а перебрався він у новий клуб безкоштовно. Мілош вже 8 років виступає у чемпіонаті Австралії.

Нагадаємо, Нінковіч виступав за київське Динамо з 2004 по 2013 роки, загалом зігравши у 160 матчах, відзначившись 15 голами та 16 асистами.

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