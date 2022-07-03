Захисник Шахтаря Додо близький до того, щоб продовжити виступи в італійській першості.

23-річний бразилець вже узгодив з Фіорентиною умови особистого контракту, інформує Ніколо Скіра. Угода буде розрахована до 2027 року.

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Італійський клуб прагне закрити трансфер якнайшвидше, тому незабаром відбудеться черговий раунд перемовин із Шахтарем. "Фіалки" готові викласти за Додо 14-15 млн євро.

Нагадаємо, преса називала чимало претендентів на представника Шахтаря, але Фіорентина завжди була фаворитом. Контракт Додо з "гірниками" розрахований до 2025 року. У минулому скороченому сезоні він провів 26 матчів та оформив 4 асисти.

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