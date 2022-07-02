Товариський матч 2 липня 2022

Сьйон – Динамо – 0:1

Гол: Ванат, 35

Динамо: Бойко (Нещерет, 46) – Тимчик (М. Кравченко, 46), Бурда (Дячук, 83), Боль, Дубінчак (Вівчаренко, 46) – Яцик (Малиш, 67), Шепелєв (Андрієвський, 46) – Н. Волошин (В. Волошин), Буяльський (Царенко, 72), Гармаш (Бєсєдін, 46) – Ванат

Динамо після нічиєї та поразки у поєдинках з клубами 2 дивізіону чемпіонату Швейцарії чекав середняк тамтешньої Суперліги. Контрольний матч став частиною благодійного турне заради України Match for Peace! Stop the War! Пресинг Києва спрацював на 6 хвилині. Яцик перехопив, Гармаш спробував у дотик застати воротаря зненацька. Денис, який несподівано вийшов грати лівого вінгера, не влучив. Шепелєв обігрався з Буяльським у межах штрафного і пробив. Перший влучний удар на 9 хвилині, сейв голкіпера господарів.

Сьйон – Динамо: онлайн-трансляція матчу

Дуже активний 8 номер киян. Шепелєв постійно загострює праворуч. Цього разу Володимир опустився на фланг і знову віддав Буяльському до штрафного. Віталій п'ятою ефектно продовжував, але Назар Волошин наштовхнувся на захисника. Боль і Бурда вели боротьбу між собою після подачі зі стандарту – удар вище. На 35 хвилині старі напрацювання Динамо привели до взяття воріт. Шепелєв почав атаку зі своєї половини, Тимчик протягнув ще далі. Буяльський класно кинув у розріз, а Ванат добив після удару Волошина з гострого кута.

Бойко ефектно зреагував на удар метрів з 30. Це фактично перша спроба Сьйона за 36 хвилин гри. Гармаш – аж ніяк не вінгер, але кілька разів непогано перехоплював і грав у відборі. Ось після одного з таких епізодів наприкінці першого тайму Денис розігнав контру і покотив у штрафний. Волошин відіграв ще правіше, але дещо в недодачу, тож удар Тимчика заблокували. Шепелєв після розіграшу штрафного приклався здалеку, Бурда намагався добити п'ятою – заблокували. Буяльський і Ванат залишаються головними персонами атаки. Гармаш, Шепелєв та Н. Волошин теж доволі непогано підігрують.

Буяльський невдало спробував перехопити. Суперник підхопив снаряд і крутив у дальній кут – Нещерет на місці. Перша осмислена атака Динамо після перерви трапилася на 58 хвилині. Вікентій Волошин прийняв м'яч між лініями і віддав у фланг Микиті Кравченку. Далі Бєсєдін віддав на хід Буяльському. Віталій накинув з воротарського, Андрієвський завершував – у руки голкіперу. Яцик травмувався після зіткнення із суперником. Малиш замінив десятого номера Динамо.

Кравченко навісив у воротарський. Ванат змусив голкіпера помилитися, але й сам не зумів пробити. Той же Микита грубо зіграв проти суперника. Лікарі знову на полі, жовта для правого захисники Динамо. Волошин заробив штрафний після індивідуального рейду. Андрієвський здалеку пробив у кут, але воротар на місці. Київ контролював темп гри (дуже розмірений, м'яко кажучи) практично весь матч. Відчуття гри Буяльського і Ваната вистачило для мінімальної перемоги, адже моментів український клуб створив не дуже багато. Суперник нічого не зміг протиставити у пресингу та своїй атаці. Наступний матч команда Луческу зіграє проти Янг Бойз у вівторок, 5 липня о 19:30.

Дві ролі для Ваната, Гармаш на новій позиції

Луческу ніби досі не може визначитися, де бачить 20-річного вихованця Динамо. Ванат у ролі форварда забив наскільки ж простий гол, настільки й класичний фірмовий для нападників з нюхом хижака. На лівому фланзі у попередніх спарингах Владислав зарекомендував себе не гірше, але коли грала основа, якій у перших 3 матчах цього літа дуже не вистачало футболістів збірної України і не тільки. Цього разу не склалося. Надто рідко отримував паси Буяльський, ще менше діставалося Ванату.

На тому ж лівому фланзі неочікувано відіграв до перерви Гармаш. Так, у далекому минулому Денис провів там кілька матчів. Однак за відсутності Вербіча та з поверненням Ваната в центр нападу Луческу довірився саме одному з найбільших універсалів команди. Гармаш раніше доволі непогано показував себе у ролі форварда, сьогодні намагався бути лідером на відверто чужій позиції. По суті він частіше зміщувався в центр при позиційному нападі, трохи витісняючи Ваната, а там же баражує і Буяльський.

Тут було багато хаосу, вистачало хибних рішень. Тут відразу згадується поспішний дальній удар після перехоплення перед чужим штрафним замість пасу на зовсім вільних Буяльського і Ваната, які могли удвох добивати рештки оборони Сьйона. Однак суперника Денис також змушував страждати. Гармаш залишається гравцем на підхопленні, на якого проти таких закритих суперників без любові до м'яча можна робити певні ставки. Проте наважимося припустити, що той же Ванат краще підходить для ролі вінгера поруч з форвардом Бєсєдіним, зокрема, і в баченні Луческу. А з поверненням Вербіча Гармаш частіше підмінятиме центральних хавбеків.

Буяльський веде гру, промінчик надії від Волошина

Від талантів молодіжки Динамо так і не дочекалися якоїсь системності в нових для них грі та реаліях. Десь спалахнув Яцик, у моментах засвітяться інші юнаки. Заповіді Луческу відрізняються від того, на чому базуються успіхи юнацьких і дитячих команд киян. І з кожним наступним матчем Волошин потороху вбирає оце нове. Відхід Цитаішвілі в оренду залишає реальні шанси бути першим після Циганкова. Сьогоднішній асист, загалом відмова від наївного егоїзму, яким Назар більшою мірою страждав у попередніх іграх. Наука в університетах Буяльського триває. Віталій показує, наскільки спрощується завдання, коли йти за ним, а не вигадувати велосипеди та геройствувати поодинці.

Це все ще далеко не те, що треба. Адже з правого флангу впевненіше обігрувався з розпорядником атакувальної гри Шепелєв. Багатьом журналістам навіть здалося, що то Волошин пробивав у першому моменті матчу після стіночки у штрафному, але був це таки досвідченіший центральний півзахисник. За тими трьома матчами без основи саме Шепелєв з усіх центрхавів зробив найкращу заявку на першу підміну Шапаренку чи Сидорчуку.

Моментами сьогодні дуже старанно відпрацьовував зовсім молодий Яцик. Але більше тягнув за собою Володимир. І це яскраво проявилося, коли поруч почав грати Андрієвський, а з атаками стало зовсім сумно. Сумно, що 19-річний Олександр через травму зійшов з поля. Зіткнення не було якимсь особливо грубим, тому момент дуже насторожив. Тим паче прикро, що відбулось все через те, що на своїй половині при банальному початковому розіграші дещо підставили свої ж партнери. М'яч з-під вогню то вивів майстерно, але удару по ногах не встиг уникнути.

Андрієвський знову випадав, а юному Динамо важко відтворювати принципи Луческу

Крім пристойного дальнього пострілу, так і не згадаєш чогось цікавого від досвідченого півзахисника. Опорна зона в Динамо виконує важливі функції у виведенні м'яча на чужу половину. Завершують атаки, замикаючи дальню стійку, зазвичай інші виконавці. Також розчарував Вікентій Волошин, відомий значно натхненнішою грою. Можливо, вимоги Луческу не пасують цьому вільному художникові. Шкода, адже з великою імовірністю це був останній шанс отримати солідні хвилини за відсутності Циганкова, Вербіча, Антюха, Караваєва. Далі склад виглядатиме зовсім по-іншому. Далеко не всі перспективні "виживуть" після нинішнього кастингу Луческу. І буде цікаво простежити, хто завоював право входити у розширений склад надії.

До першого матчу кваліфікації Ліги чемпіонів проти Фенербахче вже менше ніж 3 тижні, тому особливо няньчитися з молоддю вже ніхто не матиме часу. Не вперше непогано себе проявив уже не такий і молодий Микита Кравченко, але на правому фланзі захисту така конкуренція, що навіть бути першим запасним практично нереально. Ліворуч усе ще є питання між Дубінчаком і Вівчаренком. Боль поруч з Бурдою відіграв доволі надійно, але і в центрі оборони забагато конкурентів, аби на щось серйозне розраховувати. Приємно, що Нещерет не продовжив пускати воротарські голи здалеку. З наступного спарингу проти Янг Бойз має бути цікавіше і більше про тему сьогодення, а не майбутнього.