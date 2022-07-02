"Я дуже сумував за хлопцями, за Динамо. Радий був повернутися, побачити всіх майже через пів року. Усі пам’ятають, як ми попрощалися, і тому було ще емоційніше, коли зустрілися. Радий знову працювати з ними, з нетерпінням чекаю на матчі. Добре, коли ти почуваєшся як удома.

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Перший місяць у Легії був важким. Особливо коли був матч з Динамо, я побачив усіх пацанів і знав, як вони страждають, бо багато їхніх близьких у небезпеці. Було незвично грати за іншу команду. У думках я завжди був з Динамо. Радий повернутись сюди.

Щодо моменту, коли я заплакав, обійнявши Дениса Бойка... Було важко на душі, звучала гарна пісня після гри, і я тоді подумав, що, можливо, востаннє зіграв за Динамо. Але все склалося інакше, я повернувся. Україна дуже багато дала мені, і я хотів би відплатити їй. Тому намагатимусь допомогти Динамо вийти до Ліги чемпіонів.

Ми неодноразово спілкувалися з Луческу. Навіть коли я закінчував сезон у Легії. Говорили про те, коли розпочнуться збори. Мені комфортно працювати під його керівництвом, адже я знаю його тренерську майстерність. Як і кожен гравець.

Українцям, воїнам, які захищають Україну хотів би сказати: "Тримайтеся, ми з вами". Ми допоможемо вам перемогами на футбольному полі, як зможемо. Ми на полі виграємо, а ви там", – цитує Вербіча офіційний сайт Динамо.

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