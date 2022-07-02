Рівненський клуб визначився з сумою, яку готовий витратити на команду у найближчий час.

Наглядова рада Вереса затвердила бюджет на першу половину сезону-2022/23, повідомляє офіційний сайт "червоно-чорних".

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Видаткова частина становитиме 31 мільйон 366 тисяч гривень. До цієї суми також включені 4,5 мільйони гривень інвестицій для завершення будівництва тренувальних полів у Рівному.

"Значна частина бюджету – це фонд заробітної плати. Ми продовжуємо виконувати у повному обсязі усі чинні контрактні зобов’язання. Щодо нових контрактів – ми зменшили дещо зарплатну частину і збільшили преміальну частину. Ми обговорили це з футболістами й дійшли у цьому згоди", – сказав президент Вереса Іван Надєїн.

Нагадаємо, напередодні рівняни презентували одразу три комплекти форми: домашній (червоний колір), гостьовий (чорний) та резервний (білий). Перші два будуть виконані із використанням у дизайні елементів у стилі "мілітарі" – на знак подяки воїнам Збройних сил України. Резервний комплект форми міститиме імена усіх акціонерів та зображення вовка – як символу народного клубу.

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