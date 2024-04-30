Ще один представник великої футбольної родини київського клубу вирішив попрощатися з парубоцьким життям.

Півзахисник Динамо Микола Михайленко, який на правах оренди виступає за Олександрію, зробив пропозицію руки та серця своїй дівчині Дарії.

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Відповідними відео та фото пара поділилася на своїх сторінках у соціальній мережі Instagram. Наречена, яка є тренером з фітнесу, похизувалась каблучкою і не змогла стримати сліз від щастя. До слова, перше спільне фото пари у соцмережах датується 1 січня 2022 року.

Нагадаємо, Михайленко – вихованець Динамо. З січня 2023 року виступає в оренді у команді Руслана Ротаня. У поточному сезоні провів за Олександрію 13 матчів, в яких забив 1 гол. Transfermarkt оцінює його в 500 тисяч євро.

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