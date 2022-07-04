"СК Дніпро-1? Мабуть, поки що це чутки. Я поки не буду це коментувати. Зараз так. Коли буде остаточне рішення, тоді й прокоментую. Поки що я тренер Металіста. Готуємося з цією командою до чемпіонату. Це все, що я можу сказати.

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Майбутнє Металіста? Світле. Ми будемо працювати, будемо грати в УПЛ. Чекаємо початку чемпіонату, всі хлопці вже скучили. Плануємо грати в Україні, базуватися в Києві чи десь на Заході. Не знаю, де планує базуватися СК Дніпро-1 (сміється). Я зараз з Металістом в Туреччині. У нас контрольний матч, готуємося до чемпіонату.

Зараз все неможливе стає можливим дуже швидко. Не буду загадувати. Є багато речей, якщо вони будуть, які потрібно обдумати та ухвалити рішення. Якщо це буде. Конкуренція Харкова та Дніпра? Звичайно, це є. Між цими командами завжди було дербі. Це футбол, але зараз я з Металістом і готуюсь до чемпіонату", – сказав Кучер у коментарі для ЧИСТИЙ ПІДКАсТ.

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