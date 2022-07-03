Голкіпер Реала і збірної України може продовжити кар'єру в чемпіонаті Італії. У його послугах зацікавлений новачок Серії А Лечче.

У сезоні 2021/22 основним воротарем Лечче був бразилець Габріел (31 матч у Серії B, 24 пропущені голи), який допоміг команді фінішувати першою в турнірній таблиці та підвищитися у класі. Він покинув клуб на правах вільного агента, тому клуб шукає вирішення воротарської проблеми.

Одним із варіантів для Лечче на місце основного воротаря є Андрій Лунін. Кандидатуру 23-річного воротаря Реала і збірної України запропонували клубу з півдня Італії. Чемпіон світу U-20 може переїхати в Серію А на правах оренди.

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Окрім Луніна, "вовки" розглядають також кандидатури італійських воротарів – колись дуже перспективного Сімоне Скуффета та ветерана Віто Манноне, який свого часу пограв за лондонський Арсенал. Про це повідомляє Calcio Lecce з посиланням на CdS.

Раніше повідомлялося, що Андрій готовий залишитися в Реалі і продовжувати вдовольнятися статусом дублера Тібо Куртуа. Контракт українця з мадридським клубом розрахований ще на 2 роки.

Нагадаємо, у сезоні 2021/22 Лунін зіграв за Реал у 4-х поєдинках (по 2 – у Прімері та Кубку Іспанії).

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