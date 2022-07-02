Динамо і Фенербахче дізналися прізвище арбітра, який працюватиме на першому матчі другого раунду кваліфікації ЛЧ.

Поєдинок довірили повністю шведській бригаді на чолі з 33-річним Гленом Нюбергом, повідомляє офіційний сайт киян.

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Асистенти на лінії – Махбод Беїджі, Андреас Седерквіст, резервний арбітр – Адам Ладебек. У минулому сезоні єврокубків Нюберг обслуговував один матч кваліфікації Ліги чемпіонів, два матчі Ліги Європи та чотири гри Ліги Конференцій. Швед має статус арбітра ФІФА з 2016 року, однак досі не перетинався з українськими збірними чи клубами.

Перший матч між Динамо і Фенербахче відбудеться 20 липня, кияни будуть формальним господарем стадіону у Лодзі.

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