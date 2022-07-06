Нападник Миная Євген Селезньов очікує на повернення до рідного Донбасу після перемоги України над росіянами.

Знаменитий нападник зустрівся з телеведучим Андрієм Бєдняковим, виклавши спільну світлину в Instagram. Не обійшлось без емоційної обіцянки від Селезньова.

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"Ще поїдемо на Донбас-Арену і заспіваємо "Сплять кургани темні", а потім на море до Маріуполя", – написав Євген під світлиною.

Нагадаємо, що Селезньов є уродженцем Макіївки (Донецька область), а рідне місто Бєднякова – Маріуполь. Слід відзначити, що війна змусила проросійського футболіста повністю змінити своє бачення – футболіст розкаявся за виступи у Росії і перейшов на українську мову.

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