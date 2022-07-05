"Футбол – це те, що об’єднує людей, а Україна – нація, яка любить спорт. Ми покажемо всьому світу, що ми ще живі та боремося на полі за Україну. Як і у солдатів, які на передовій, у нас є обов’язок перед Україною – грати у футбол.

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Я дуже пишаюся тим, що Шахтар буде тим клубом, який представлятиме Україну на груповому етапі Ліги чемпіонів. Шахтар – єдиний клуб в історії футболу, який переживає таку ситуацію. У 2014 році Росія забрала наш дім, а цього року вигнала з України. Але ми досі живі, для нас буде честю представляти Україну в груповому етапі Ліги чемпіонів.

За останні 17 сезонів ми 16 з них грали в Лізі чемпіонів. Ми втратили 14 наших неукраїнських гравців, але ми все ще живі. Ми збудуємо команду і будемо боротися як команда за Україну. Ми будемо грати в цьому турнірі з чудовою мотивацією, тому що ми знаємо, що граємо за свій народ і нашу країну.

Ми будемо грати в Лізі чемпіонів у Варшаві, тому що Польща – братська нація України. Вони надали прихисток багатьом українцям у своїй країні та багато зробили для нас. Тож для нас це лише маленька повага до них – привезти Лігу чемпіонів в їхню країну. Ми будемо боротися в кожній грі до кінця. Просимо всіх молитися за Україну, молитися, щоб зупинилася війна, а люди насолоджувалися кожною миттю свого життя. Ми маємо свій обов’язок перед Україною – грати у футбол", – поділився Срна у інтерв'ю Daily Mirror.

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