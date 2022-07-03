"Тренувальний процес проходитиме у Рівному та Оржеві, де, до речі, 13 липня і проведемо стартовий контрольний поєдинок із молодіжним складом Львова.

Верес затвердив бюджет на першу частину сезону УПЛ

21 липня зіграємо з Карпатами, а 24-го – з основою Львова. 29 липня відбудеться спаринг зі ще одним представником елітного дивізіону – Минаєм. 6 серпня вирушимо до Ковалівки, де перевіримо свої зв’язки у матчі з місцевим Колосом. Ще два спаринг-партнери 9 та 13 серпня уточнюються", – сказав Вірт у коментарі Zbirna.com.

Нагадаємо, минулий сезон (який було недограно через напад Росії) Верес завершив на дев'ятій сходинці турнірної таблиці УПЛ.

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