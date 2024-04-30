Матч Баварія – Реал Мадрид відбудеться сьогодні, 30 квітня, на стадіоні "Альянц Арена" в Мюнхені. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом. Дивитися гру онлайн можна на MEGOGO. Гру розсудить Клеман Тюрпен.

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Баварія провалила німецький сезон, вилетівши з Кубка від Саарбрюкена і програвши чемпіонство Байєру з непристойним відривом. Ці невдачі коштували Томасу Тухелю роботи, однак за все можна реабілітуватись на міжнародній арені. Мюнхенці, попри скепсис спільноти й букмекерів, пройшли Арсенал у чвертьфіналі – причому заслужено.

JA MAAAAAN! KIMMICH BRINGT UNS IN FÜHRUNG!



#FCBARS | 1-0 | 64' pic.twitter.com/Pp0iKQEOC0 — FC Bayern München (@FCBayern) April 17, 2024

Недаремно кажуть, що ЛЧ – це турнір Тухеля. На короткій дистанції йому вдавалося перетворити у єдиний механізм навіть суперзірок з ПСЖ. Проблеми виникають при грі в довгу, де взнаки дається брак свіжих ідей у атаці – а також його жахливі soft skills.

Ось і перед Реалом він влаштував істерику, буремно відреагувавши на гострий випад Улі Хьонесса про відсутність бажання розвивати футболістів. Томас заявив, що почесний президент зачепив його тренерську честь.

На футбольному полі у мюнхенців зараз все набагато спокійніше. "Рекордмайстер" переміг Айнтрахт і розгромив Уніон, а Кейн забив 42-й гол у поточному сезоні в усіх турнірах – і це у 42 матчах за Баварію.

Всього ж у його активі аж 400 голів. Сьогодні нападник може побити рекорди Девіда Бекхема та Стівена Джеррарда за кількістю результативних дій у ЛЧ серед англійських футболістів (11; Харрі поки що має тільки 10).

Але Баварія сильна не тільки Кейном. Сильним фактором є і "Альянц Арена", причому конкретно в протистоянні з Реалом. "Вершкові" програли тут у 9 матчах з 13-ти, пропустивши аж 26 голів і забивши лише 18. Але це тільки історична статистика.

Leon und Konni ranken die besten #UCL-Momente gegen Real Madrid! Was wäre eure Nr. 1️⃣ im Ranking? Lasst es uns in den Kommentaren wissen ️



Das ganze Video gibt es hier https://t.co/XdQguvNhX5#MiaSanMia #FCBayern #FCBRMA pic.twitter.com/YnU1Q03Cuj — FC Bayern München (@FCBayern) April 28, 2024

Говорити про якісь інші переваги Баварії над Реалом важко. Так, команда відзначається тактичною гнучкістю й має надзвичайно потужну групу атаки – але "королівський клуб" теж може цим похизуватись. Обидва колективи не найкращі в обороні, але здатні пресингувати у високій інтенсивності.

Зате можна відзначити нестабільність Томаса Тухеля в гейм-менеджменті – з тим же Арсеналом коуч розчарував у Лондоні, але показав майстер-клас вдома. Схожа ситуація трапилась і з Лаціо. У чемпіонаті ж Том грандіозно провалював дуелі не тільки Хабі Алонсо, а й Діно Топмеллеру з Айнтрахта, причому в обох випадках Баварію розгромили через неправильні рішення тренера (але у суботу франкфуртців прибили напіврезервом).

️ #Tuchel über den Gegner: "Es gibt klare Abläufe bei Real. Es ist ein Mix aus einer Mittelfeld-Raute und zwei Sechsern und zwei Zehnern. Es ist sehr flexibel, sehr ausgereift und total automatisiert."#FCBRMA pic.twitter.com/CtFXWrhAIE — FC Bayern München (@FCBayern) April 29, 2024

Хто точно знається на гейм-менеджменті, так це Карло Анчелотті. Показовим виявився матч-відповідь з Манчестер Сіті, у якому всі говорили про грандіозний відскок. Воно то так – але мало хто помітив, як "вершкові" оборонялись. Вони виставили максимально компактний 4-4-2, вміло перебудовувались на п'ятірку і виконували ситуативні висування на суперника з м'ячем (перебудовую партнерів).

Також слід відзначити фантастичну експлуатацію фізухи Джуда. У поєдинку проти Манчестер Сіті на виїзді хавбек видав 146 високоінтенсинвих дій із тиском на опонента.

Крім того, мадридці вміло гасили "пожежі". Спочатку нівелювали фактор сильної гри в Аканджі в опорній зоні, змусивши Сіті шукати інший варіант дій. Пеп спробував тиснути через лівий фланг, випустивши Доку, але Карло одразу ж кинув під нього свіжого Васкеса. Реал не дає возити себе в одному малюнку, змушуючи суперника постійно щось вигадувати по ходу гри – і для нинішньої Баварії ця проблема може стати вирішальною.

В атаці Карло Анчелотті теж демонструє цікаві ідеї. Наприклад, у домашці проти Манчестер Сіті ентренадор відійшов від звичної схеми з ромбом і здвоїв лівий фланг, де одночасно діяли Вінісіус і Родріго. Взагалі, склад "вершкових" дає безмежну кількість адаптацій, а його надзвичайна зіграність робить Мадрид топ-бійцем для ЛЧ.

У поточному турнірі "королівський клуб" не програв жоден з 10 матчів, хоча з РБ Лейпцигом у 1/8 фіналу довелося грати без профільних центрбеків. Загальна ж безпрограшна серія Реала досягла 18 матчів. Лідери при цьому набрали хорошу форму – у Вінісіуса 1 гол і 3 асисти в останніх п'яти поєдинках, а Родріго забив 4 після міжнародної паузи. І це при частих ротаціях.

Кадрова ситуація

У Баварії є проблеми. По перше, це Мусіала – Джамал пропустив поєдинок з Айнтрахтом у суботу через біль у сухожиллі. Томас Тухель заявив, що його спробують відновити до Реала, але гарантій не дав. По-друге, з Франкфуртом не вийшли Сане й Гнабрі, однак Серж вже відновився.

Щодо Лероя питання будуть вирішувати у день матчу. Також залишаються питання по Де Лігту, Лаймеру та Упамекано – Маттейса і Конрада у матчі з Айнтрахтом замінили через травми, а Дайо підвернув гомілкостоп перед ним. Зате точно не зіграє травмований Коман.

У Реала ситуація набагато краща. У лазареті тільки Алаба, а Карвахаль пропускає через перебір карток. Також "королівський клуб" не розраховує на Куртуа, хоча Тібо вже відновився – Карло Анчелотті заявив, що у Мюнхені вийде Лунін.

Існує дилема щодо позиції центрбека. Мілітао відновився, двічі вийшов на заміну (зокрема, проти Манчестер Сіті) й провів повний поєдинок з Реал Сосьєдадом – зіграв на нуль і без особливих нарікань. Але чи готовий він до Баварії? Якщо ні, то його позицію закриє Чуамені.

Орієнтовні склади на матч Баварія – Реал Мадрид

Баварія: Нойєр – Кімміх, Дайєр, Кім, Девіс – Горецка, Лаймер – Мллер, Шупо-Мотінг, Гнабрі – Кейн

Реал Мадрид: Лунін – Васкес, Рюдігер, Чуамені, Менді – Вальверде, Камавінга, Кроос – Беллінгем – Родріго, Вінісіус

Прогноз букмекерів

Надійний букмекер FAVBET вважає Баварію фаворитом першого півфіналу, але різниця в коефіцієнтах зовсім невеличка. На перемогу підопічних Томаса Тухеля дають 2.51, а на тріумф мадридського Реала – 2.88. Нічия була оцінена коефіцієнтом 3.60.

Фахівці очікують на високу результативність. Тотал більше 2.5 оцінюється коефіцієнтом 1.69, аналогічний тотал менше – 2.22. Гол Харрі Кейна помножить вашу ставку на 2.30, а Вінісіуса Жуніора – на 3.10.

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