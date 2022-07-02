Голкіпер Євген Гриценко ще в дитинстві потрапив до структури "гірників", але у свої 27 років так і не отримав жодного шансу.

"Сьогодні закінчився мій контракт з Шахтарем. Це були незабутні та значущі 20 років. Так, моя історія з ФК Шахтар Донецьк почалась ще у далекому 2002 році, саме тоді маленький хлопчик з Донецька "пішов за мрією". Цей шлях назавжди залишиться в моїй пам‘яті та серці. Шлях багатий на перемоги та поразки, усмішки та сльози, на неймовірні успіхи та прикрі невдачі. Я безмежно вдячний всім і кожному, хто працював зі мною пліч-о-пліч протягом цих чудових 20 років.

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Щиро дякую президенту клубу Ахметову Рінату Леонідовичу. Ви завжди будете для мене прикладом людини відданої усім серцем Українському футболу.



Я пам’ятаю всіх тренерів, що зі мною працювали, всіх лікарів, директорів, усіх численних гравців на усіх рівнях, з якими було великою честю працювати. Дякую усім і кожному, хто був причетний до цього великого клубу. Всі ви, без винятку, назавжди в моєму серці!

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Моя історія з Шахтарем добігла кінця, та, озираючись назад, я буду завжди з гордістю згадувати ці незабутні 20 років мого життя. Дякую тобі, Шахтарю. Я пройшов всі ступені академії та дійшов до своєї дитячої мрії, до першої команди ФК Шахтар. Звісно, у моїх мріях та сподіваннях був інший фінал. Мені, на превеликий жаль, так і не надали шансу зіграти за Шахтар у Прем’єр-Лізі, хоча я працював для цього 20 років. Це єдине, в чому я розчарований… Але за все інше я щиро дякую та не кажу "Прощавай!", я кажу: "До побачення, мій рідний та найкращий Шахтарю!".

Бажаю успіхів команді у майбутньому, сподіваюсь, що ми ще зустрінемось на зелених полях вільної та незламної України!!!" – написав Гриценко в Instagram.

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