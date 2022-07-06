Янг Бойз та Динамо розійшлися миром (0:0) у черговій благодійній грі, з допомогою якої кияни готуються до кваліфікації ЛЧ і збирають гроші на підтримку України. Рахунок і огляд матчу – на "Футбол 24".

Товариський матч 5 липня 2022 року

Янг Бойз – Динамо – 0:0

Динамо: Бущан (Нещерет, 46) – Кендзьора (Тимчик, 58), Забарний (Боль, 78), Попов (Сирота, 74), Караваєв (Дубінчак, 62) – Сидорчук (Андрієвський, 62), Шапаренко (Шепелєв, 62) – Циганков (Антюх, 76), Буяльський (Гармаш, 73), Вербіч (Ванат, 58) – Бєсєдін (Супряга, 73)

Після трьох контрольних поєдинків, у яких Луческу перевірив резервістів і головних талантів молодіжки, настав час великого камбеку. Вперше після оренд на полі з'явилися легіонери Вербіч і Кендзьора. Також повернулися 7 гравців збірної України, які отримали додаткові дні відпустки. Сильніший і опонент Динамо. Янг Бойз, який також випустив практично всіх найсильнішими, стабільно в останні роки виступав на груповому етапі Ліги чемпіонів. Цього літа на зборах "бджоли", які починають офіційний сезон дещо раніше, по 2 рази перемагали і грали внічию.

Янг Бойз – Динамо: онлайн-трансляція матчу (відео)

Серія нервових втрат на рівному місці у киян з початку зустрічі. Янг Бойз навіть у штрафний прорвався, але там Забарний підчистив. Попов на дальній стійці ефектно зняв м'яч з голови суперника. Без ударів у стартові 10 хвилин, але швейцарці мають гостріші підходи до моментів. Караваєв і Вербіч стрімко розігнали атаку після вкидання Бущана з рук. Сидорчук перевів на протилежний фланг, але у Бєсєдіна не вийшов удар після накидання з правого краю. Так само заблокували і дві спроби швейцарців у наступній атаці.

Повернення основи та сейви Нещерета у відеоогляді матчу Янг Бойз – Динамо

Ціла серія кутових бернців. Кілька небезпечних ударів головою, не вистачає влучності. Буяльський обігрався з Кендзьорою і пробив з гострого кута. Перший серйозний момент Динамо на 26 хвилині. Бущан парирував удар Фаснахта з другого поверху, а на 29-й відвів справжню загрозу. Це Канга спокійно отримав пас з лівого флангу і в дотик підступно пробив під стійку. Класну атаку віялом з правого флангу на лівий провели динамівці. Вербіч віддавав під удар, а Караваєв перекинув не лише голкіпера, а й ворота.

Ще одна спроба загострити праворуч з переведенням у центр, а там слабкий удар блокують швейцарці. Ось і хист Шапаренка у тиску на суперника проявився. Микола після пресингу Бєсєдіна і ще одного партнера змусив помилитися суперника. Десятка Динамо уже проходив до воріт, але його скосив голкіпер. Небезпечений стандарт змарнував ударом у стінку Шапаренко. Циганков праворуч завершував стіночку із Сидорчуком, однак знову гострий кут і споєчасна реакція воротаря. Кілька подач поспіль від швейцарців з обох флангів, підсумковий удар головою не став проблемою для Бущана.

Знову перехоплює Шапаренко. Після обіграшу з Бєсєдіним Микола м'яко накидав у напрямку Буяльського, капітан суперника Лустенбергер ледь не зрізав у власні ворота. Після кутового Сидорчук сказав останнє слово до перерви непоганим ударом з-за меж штрафного. Київ перехопив ініціативу наприкінці першого тайму, коли змусив суперника панікувати під добротним пресингом. Однак насторожує, наскільки легко і часто Янг Бойз у перші хвилин 30 заходив у штрафний Бущана.

Друга половина почалась ефектно розіграною атакою швейцарців. Після пасу п'ятою Нсаме вивели на побачення з Нещеретом, який потягнув удар, хоча судді й так зафіксували офсайд. Забарний заробив небезпечний штрафний на свої ворота. Силу пострілу метрів з 20 вгамував блок. Проходить стіночка і удар безпосередньо у володіннях Нещерета, не встигають динамівці накривати. Не дуже вдало Руслан вийшов з воріт після кутового, але сам же виправив ситуацію, самовіддано кинувшись під удар.

Комбінують коротким пасом кияни у чужому штрафному, а до рішучіших дій все не доходить. Циганков вирішив згадати власний почерк і пробити з лівої після зміщення в центр, дуже невлучно. Як же потужно тисне Київ після серії замін. Ванат блискуче підхопив снаряд і втік до воріт. А ось з ударом не склалося, прямо в кіпера. Циганков починає нову хвилю атаки, Андрієвський завершує ударом з льоту – і тут приціл збитий. Попов привіз момент, вдавшись до необдуманого обіграшу перед штрафним. Нещерет виручив, залишившись сам на сам.

Боль розкішним дальнім пасом вивів Тимчика у штрафний, Ванат замикав простріл, але у падінні з кількох метрів не видав удар, яий міг стати результативним. Нещерет потягнув потужний дальній постріл після невиправданої втрати Антюха перед своїм штрафним. Ефектний сейв молодого голкіпера на 89 хвилині. На фініші Супряга загубив перспективну контру невдалим пасом. А суперник, опинившись на 10 метрах від воріт послизнувся і втратив нагоду. Доволі символічний обмін моментами, які сьогодні обидві команди лише тринькали. Наступний матч Динамо зіграє проти Люцерна у суботу, 9 липня. Початок – о 19:00.

Пресинг може стати гольовим як для Динамо, так і для Фенербахче

Новий тренер турецького суперника киян на першій стадії кваліфікації ЛЧ змушує свою команду високо тиснути на суперника. Так прийшов переможний гол у недавньому спарингу проти сербського Партизана. Жорже Жезуш отримав багато інформації для роздумів за підсумками першого спарингу, який команда Луческу провела своєю основою. Комбінаційна атака матчу за Динамо. Янг Бойз славиться інтенсивністю високого пресингу та єдиноборств, бернцям тут немає рівних у чемпіонаті Швейцарії. Тим не менше Шапаренко показав уміння обходити пастки, Бєсєдін – в дотик розвивати наступ з глибини, перебуваючи спиною до воріт. І ось уже атака 3 в 2, розіграна більшість і лише останній удар Караваєва підвів.

На іншому полюсі втрата Попова, який загрався і по суті вивів суперник сам на сам з Нещеретом. Центрбеки Динамо частенько не витримують агресивного тиску, а це може бути одна з фірмових фішок оновленого Фенера. І ці епізоди не про втому, незіграність чи відсутність кондицій. Зрештою, кияни ударніше проводили кінцівки обох таймів проти Янг Бойз, тож сили були на рівні. До старту в ЛЧ рівно 2 тижні, моделювання опору суперника почалося вже зараз, а кульмінація може припасти на матч проти ще потужнішого Ліона.

Луческу не збирається нічого приховувати – стартовий склад кристалізується

Поберігши основу в попередній зустрічі, румунський тренер мав дві мети. По-перше, це завершення кастингу молодих талантів. Назар Волошин, Малиш, Царенко, Дячук і Біловар уже офіційно покинули табір Динамо. Вони отримали достатньо ігрового часу в товариських матчах, а також мали змогу переосмислити ігрові принципи на новий тактичний лад. По-друге, зрозуміти, чи є рівноцінні варіанти на кількох суперечливих позиціях, але глобально відмовитися від експериментів. Це стосується того ж Ваната, який може конкурувати і з Вербічем ліворуч, і з Бєсєдіним у центрі. Хоча Владислав ы вийшов лише на заміну.

Тут і невизначеність з флангами оборони. Повернення Кендзьори змушує відмовлятися на лівому краю і від Дубінчака, і від Вівчаренка. У матчах Ліги чемпіонів проти доволі потужного суперника, де велика фінансова ставка, Луческу планує покладатися на максимально перевірені бойові одиниці. Караваєв стабільно показує свою цінність як у клубі, так і в збірній. Досвід гри в ЛЧ саме на не рідній позиції лівого захисника також присутній. Ну, а на інших позиціях все дуже зрозуміло. Основа проти Фенербахче буде дуже схожою на цю. Як і Жезуш під час останніх спарингів, Луческу особливо не приховує свого стартового складу. Та й часу на пошуки нових рішень вже немає.

Далі пройде той, хто менше пропустить?

Фенербахче також створює не дуже багато моментів, але намагається зміцнювати надійність редутів. Обидва тренери привчають свої команди до контролю над грою через володіння, яке починається на своїй половині з короткими розіграшами від воротаря чи останніх захисників. І стамбульці, і кияни свідомо збільшують спроби відбирати м'ячі на чужій половині. Ці дуже небезпечні перехоплення були показовими. Фенер забив у такому ключі переможний гол Партизану, Шапаренко ледь не спровокував суперника на автогол, а в іншому епізоді заробив би вилучення для воротаря, якби це був офіційний матч. Тож боротьба за ініціативу і в цій площині обіцяє бути цікавою.

Загалом Київ відіграв досить надійно біля своїх воріт. Суперник, який вміє і знає, як стабільно заходити у чужий штрафний, отримував жорсткий опір. Дуже багато ударів динамівці банально встигали заблокувати. Попов додав міці на другому поверсі, де в команди Луческу раніше вистачало проблем. Янг Бойз заробив понад 10 кутових, але особливої користі це не принесло. Удари йшли у боротьбі, яка гасили їхню силу та загрозу для воротарів.

Після перерви Динамо взагалі відтіснило суперника, і той змушений був частіше вдаватися до дальніх пострілів. Відзначаємо великий об'єм роботи від Сидорчука, який встигав і накривати у своєму штрафному, і загострювати пасами попереду. Не відставали і працелюбні Шапаренко та Бєсєдін. Оборона воріт починатиметься задовго до штрафного Бущана, відтак навички згаданих виконавців мають дуже згодитися.