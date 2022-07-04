Лунін і Реал влаштували розворот на 180 градусів – війна в Україні стала важливим фактором
Андрій Лунін та мадридський Реал мають чіткі плани щодо продовження співпраці.
Сторони вже активно працюють над пролонгацією чинного контракту, стверджує Marca.
Лунін виграв голосування за найкращий сейв сезону Ла Ліги – неймовірний порятунок кінчиками пальців
Ще місяць тому здавалося, що Луніна віддадуть в оренду, а на його місце запросять іншого голкіпера. Втім, Реал вирішив втримати українця, який добре скористався своїми рідкісними шансами у минулому сезоні. Андрій також не проти залишитися в Мадриді. Не останню роль зіграло те, як клуб і президент Флорентіно Перес підтримували 23-річного кіпера на тлі жахливої війни в Україні.
Додамо, що чинний контракт Луніна завершується влітку 2024-го. Реал придбав воротаря у Зорі 4 роки тому за 8,5 млн євро.
Тріумф мадридських королів, рух Барси в правильному напрямку й сумні тенденції – огляд першого сезону Ла Ліги без Мессі