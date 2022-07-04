Сторони вже активно працюють над пролонгацією чинного контракту, стверджує Marca.

Лунін виграв голосування за найкращий сейв сезону Ла Ліги – неймовірний порятунок кінчиками пальців

Ще місяць тому здавалося, що Луніна віддадуть в оренду, а на його місце запросять іншого голкіпера. Втім, Реал вирішив втримати українця, який добре скористався своїми рідкісними шансами у минулому сезоні. Андрій також не проти залишитися в Мадриді. Не останню роль зіграло те, як клуб і президент Флорентіно Перес підтримували 23-річного кіпера на тлі жахливої війни в Україні.

Додамо, що чинний контракт Луніна завершується влітку 2024-го. Реал придбав воротаря у Зорі 4 роки тому за 8,5 млн євро.

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