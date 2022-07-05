"Багато хто каже, що підтримує Україну, але насправді не робить цього. Наприклад, ФІФА не захищає український футбол та його гравців, як УЄФА. Ми, як клуби, шукаємо якийсь компроміс у цій складній ситуації, бо інакше ми безкоштовно втратимо багато гравців, у яких ми вклали гроші.

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ФІФА має розуміти, що має захищати всіх гравців з України – це їхній обов'язок у цій війні. Ми маємо знайти спосіб знайти компроміс, інакше все буде складно, і нам, можливо, доведеться звертатися до суду.

Ми боротимемося за наші клуби, бо хочемо, щоб нас поважали. Ми – найкращий клуб у Східній Європі, і ми боротимемося за цей імідж та нашу репутацію. Інші допомогли нам – президент УЄФА Александер Чеферін допоміг нам вижити, але ФІФА цього не робить. Якщо це продовжиться, ми подамо до суду", – заявив Срна у коментарі Daily Mirror.

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