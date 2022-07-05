Шахтар пригрозив ФІФА судом через байдуже ставлення до проблем України
Директор Шахтаря з футболу Даріо Срна обурений, що головний футбольний орган світу не хоче на повну допомагати Україні.
"Багато хто каже, що підтримує Україну, але насправді не робить цього. Наприклад, ФІФА не захищає український футбол та його гравців, як УЄФА. Ми, як клуби, шукаємо якийсь компроміс у цій складній ситуації, бо інакше ми безкоштовно втратимо багато гравців, у яких ми вклали гроші.
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ФІФА має розуміти, що має захищати всіх гравців з України – це їхній обов'язок у цій війні. Ми маємо знайти спосіб знайти компроміс, інакше все буде складно, і нам, можливо, доведеться звертатися до суду.
Ми боротимемося за наші клуби, бо хочемо, щоб нас поважали. Ми – найкращий клуб у Східній Європі, і ми боротимемося за цей імідж та нашу репутацію. Інші допомогли нам – президент УЄФА Александер Чеферін допоміг нам вижити, але ФІФА цього не робить. Якщо це продовжиться, ми подамо до суду", – заявив Срна у коментарі Daily Mirror.
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