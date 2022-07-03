Футзал, Євро-2022. Матч за третє місце

Україна – Угорщина – 2:1

Голи: Титова, 9, Воловенко, 23 – Хорват, 39

Два дні тому учасниці звітного матчу не змогли нав'язати боротьби найсильнішим командам континенту. Україна поступилася Іспанії (0:9), а Угорщина – Португалії (0:6). Відтак, наші дівчата вдруге отримали шанс поборотися за бронзові медалі. Три роки тому "синьо-жовті" в серії пенальті поступилися команді, яку викинули з фіналу чотирьох Євро-2022. Цьогоріч підопічним Олега Шайтанова протистояли дебютантки вирішальних раундів.

Перший тайм Україна тотально домінувала. Вже на другій хвилині м'яч повинен був влітати у сітку воріт угорок. На жаль, Олександра Скибіна не змогла переграти голкіперку в ближній дуелі. Слідом Софія Рубан також змарнувала хороший момент, а Ксенія Гриценко потужно зацідила в поперечину. У таких ситуаціях говорять, що гол назрівав. А ми вкотре переконалися, що народна мудрість працює. Українки провели класну комбінацію, в кінцівці якої Рубан вивела на удар Титову. Юлія спокійно реалізувала свій шанс – 1:0.

Угорщина зовсім не знала, як відповісти. Суперниці майже не турбували Лілію Сагайдачну. Тут варто віддати належне нашим польовим футзалісткам. Які здійснювали багато перехоплень і змушували опоненток помилятися. Ще б свої моменти реалізовувати... Зокрема, Скибіна замахнулася на сумнівні лаври головної марнотратниці. Цього разу момент в Олександри був ще кращим – вона не змогла занести м'яч у сітку на дальній стійці. А ближче до кінця тайму подвоювати рахунок мала Воловенко. Титова класно виманила на себе голкіперку й відпасувала на Сніжану – удар заблокували захисниці. Українкам мало бути прикро йти на перерву лише з мінімальною перевагою. 25:5 за моментами на нашу користь повинні конвертуватися у більшу кількість голів.

Відпочинок нічого не змінив. Україна продовжила домінувати, а угорки лише нервували, багато фоливши. У другому таймі нашим дівчатам знадобилося значно менше часу, аби забити. Підопічні Олега Шайтанова дуже дотепно розіграли кутовий – вирішального удару завдала Сніжана Воловенко. Асист у Юлії Титової. Перевага стала комфортнішою, але українки навіть не думали зменшувати оберти. Ще один супермомент змарнувала Скибіна. Олександра сьогодні мала б хет-трик оформити. Що ж, спишемо це на брак досвіду. Скибіна – наймолодша футзалістка нашої збірної. У Софії Рубан такого виправдання нема – потрібно було доплюсовувати до асисту забитий м'яч.

Завершальні 7 хвилин угорки активно грали з п'ятьма польовими. Та ще й Рубан травмувала основну голкіперку суперниць, намагаючись проштовхнути м'яч у сітку. Одного разу наші дівчата навіть забили у порожні, але перед тим сфолили. Слідом угорки таки створили щось у більшості – Сагайдачна здійснила блискучий сейв. Буквально через хвилину не врятувала й вона. Вікторія Хорват пробила метрів з 10-ти, маленький рикошет, м'яч у наших воротах. Однак наші дівчата відстояли перемогу.

Збірна України дуже переконливо обіграла Угорщину, нехай навіть рахунок цього не відображає (за моментами 47:16 на нашу користь). "Синьо-жовті" вперше у історії завершили чемпіонат Європи з медалями – бронзовими.