"Йовічевіч не ігнорує дзвінки керівництва клубу. Я знаю, що вони поговорили з Русолом. Так, Русол висловив йому якісь свої думки з цього приводу, Йовічевіч – свої. Але поговорили вони достатньо нормально. Можливо, він не відповідав на дзвінки, бо перебував у відпустці. Але він контактний.

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Наскільки я розумію, першим подзвонив Срна Русолу і повідомив, що вестиме переговори з Йовічевічем. Це, можливо, трохи зачепило керівництво СК Дніпро-1, але те, що Йовічевіч поговорив – я у цьому не сумніваюся. Він мені пояснив причину. Причина одна – мрія. У нього мрія грати в Лізі чемпіонів, і вона заслуговує на повагу", – поділився Циганик у програмі Циганик Live.

Нагадаємо, Йовічевіч тренував СК Дніпро-1 з вересня 2020 року. Минулий скорочений сезон команда завершила третьою і гарантувала собі участь у кваліфікації Ліги Європи. Тепер фахівець, скоріш за все, піде на підвищення у Шахтар.

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