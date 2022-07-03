Донецький клуб влаштував незабутній день для 6-річного Іллі Костушевича з Маріуполя, який втратив батьків під час ракетних ударів російських окупантів по місту.

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Директор Шахтаря з футболу Даріо Срна подарував хлопчику форму "гірників" і бутси, а ще вони поспілкувались, пограли й випили чай. Клуб надає опікунам хлопчика фінансову підтримку. Раніше Ілля написав листа прем’єр-міністрові Великої Британії, котрий Борису Джонсону передали під час його візиту в Україну.

Зустріч не обмежилася подарунками. Срна організував для Іллі відеорозмову із зіркою Реала і володарем "Золотого м'яча-2018" – Лукою Модрічем. Хорват тепло поспілкувався з дитиною, яка зазнала стільки горя у перші роки свого життя.

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