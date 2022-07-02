Інгулець оголосив про підписання одразу трьох новачків, повідомляє прес-служба петровського клубу.

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До команди на правах вільних агентів приєдналися півзахисник Сергій Ченбай, захисник Дмитро Нагієв та нападник Володимир Одарюк.

До слова, 29-річний Ченбай раніше виступав за Металіст 1925, а 28-річний Одарюк – за Олександрію. 26-річний Нагієв розпочинав кар'єру українцем і до літа 2017-го виступав за Дніпро. Згодом взяв громадянство Азербайджану і вирішив спробувати легіонерського хліба. Останнім його клубом був Сумгаїт.

Нагадаємо, цього тижня Інгулець також продовжив співпрацю з Олександром Кучеренком, Владиславом Клименком, Тарасом Саківим та Дмитром Поспєловим.

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