Лідер "гірників" міг би стати чудовим підсиленням для Аякса у нинішнє міжсезоння, вважає Барт Сандерс, автор подкасту про нідерландський гранд.

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Амстердамці готуються до продажу Лісандро Мартінеса, за якого борються Арсенал і МЮ. Аргентинця оцінюють у 50 млн євро, а на його місце хочуть запросити іншого універсального захисника. На трансфер натякає ще один факт – представники 26-річного Матвієнка у соцмережах обмінялися підписками з Класом-Яном Хунтелааром, який зараз є радником правління Аякса.

Додамо, що в минулому скороченому сезоні захисник Шахтаря провів 23 матчі, оформивши один гол та один асист. Контракт з "гірниками" розрахований до літа 2025 року, нинішня ціна Матвієнка за Transfermarkt – 11 млн євро.

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