Сьогодні, 29 квітня, о сьомій ранку на 75-му році життя перестало битися серце екс-тренера збірної України Михайла Фоменка.

Помер колишній тренер тернопільської Ниви

Іменитий наставник мав серйозні проблеми зі здоров'ям – у нього була діагностована онкологія.

Нагадаємо, Фоменко розпочав професіональну кар'єру футболіста у сумському Спартаку у 1966 році. Згодом провів 2 сезони у луганській Зорі, звідки перебрався в Динамо (1972-1978 рр.). У складі "біло-синіх" тричі ставав чемпіоном СРСР, вигравав Кубок Кубків та Суперкубок УЄФА.

Після завершення ігрової кар'єри узявся до тренерської роботи. Працював з Динамо (двічі), Десною, Кривбасом, Вересом, Борисфеном, Металістом (двічі), київським ЦСКА, запорізьким Металургом, Таврією, грузинською Гурією, іракським Рашидом та російським Салютом (Бєлгород). Тренував збірні Гвінеї та України.

З "синьо-жовтими" працював протягом 2012-2016 років. Під його керівництвом Україна вийшла на Євро-2016, але програла всі матчі, не забила жодного гола і посіла останню сходинку групи.

Михайло Фоменко – заслужений тренер України та Грузії. Заслужений працівник фізичної культури і спорту України. Почесний громадянин міста Суми.

"Фоменко поглянув і каже: "Тобі треба гирі на ноги повісити". Наш тренер запалює в Азії, згадує Динамо і мріє про УПЛ