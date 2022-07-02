Манчестер Сіті готовий жертвувати гравцями, щоб досягнути своїх цілей на трансферному ринку.

Захисник Ювентуса Маттейс Де Лігт хоче покинути Турин. Челсі вже робив спробу переманити нідерландця, але "Стару синьйору" не влаштувала пропозиція лондонців, повідомляє CalcioMercatoWeb.

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За інформацією італійської преси, поборотися за Де Лігта також налаштований Манчестер Сіті. Частину суми "містяни" готові покрити, відпустивши на Апенніни своїх гравців. Зокрема, Ювентусу запропонували Ілкая Гюндогана. Водночас туринці хотіли б включити в цю операцію ще й Олександра Зінченка.

Зрештою, це ще не гарантує успішного завершення переговорів. Річ у тім, що Юве оцінює Де Лігта у 90 млн євро. Італійський клуб вважає, що на додачу до Зінченка і Гюндогана Манчестер Сіті повинен викласти ще й 40-50 млн євро.

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