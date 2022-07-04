Чемпіонат Литви, 18 тур

Шяуляй – Джюгас Тельшяй – 3:2

Голи: Щебетун, 13 (пен.), 17, 89 – Койке, 18, Едуардо, 69

Український форвард лише кілька днів тому приєднався до Шяуляя і влаштував шоу у першому ж матчі. Щебетун оформив дубль за 17 хвилин, майстерно реалізувавши пенальті та вихід віч-на-віч з голкіпером.

Форвард Шахтаря знову нагадав про себе у Європі – віддав асист через кілька секунд після появи на полі

Господарі розгубили перевагу до середини другого тайму, але останнє слово все ж було за Щебетуном. Українець за межами карного майданчика прибрав голкіпера і м'яким парашутом елегантно відправив м'яч точнісінько під дальню стійку. Захисник суперника біг рятувати ситуацію і дуже неприємно вдарився у каркас воріт.

Додамо, що 25-річний Щебетун є вихованцем запорізького Металурга та випускником академії київського Динамо. Ставав найкращим бомбардиром Динамо U-19 та U-21, забивав Челсі та Порту в Юнацькій ЛЧ. На дорослому рівні раніше виступав за Сталь, Металург З, мінський Луч, Авангард і Оболонь. За весь попередній сезон у Першій лізі забив менше, ніж у дебютній грі в Литві.

Запорожці за Дунаєм: Коноплянка і втікачі з Мордору, рекордне число наших легіонерів – як склався для них сезон?