Міккел Дуелунд, який все ще належить київському Динамо, продовжить кар'єру в іншому клубі.

Сезон 2021/22 данський півзахисник провів у Неймегені на правах оренди (25 матчів, 3 голи, 3 асисти). Позаяк ФІФА знову дозволила призупиняти контракти іноземних гравців з українськими клубами, то 25-річний Дуелунд отримав право безперешкодно виступати за Неймеген.

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Наразі хавбек, права на якого належать Динамо, тренується з 11-ю командою Ередивізі і заявив, що хоче залишитися в нідерландському клубі на сезон 2022/23, повідомляє Vi.nl.

А от через рік кияни ризикують втратити легіонера безкоштовно, адже його контракт з Динамо завершується. Відповідно, Міккел, імовірно, більше не зіграє за українську команду.

Цікаво, що кияни все ще винні данському Мітьюлланду чималу суму за трансфер Дуелунда у 2018-му. Справу повинен розглянути CAS, але через війну в Україні її розгляд поки на паузі.

Зауважимо, що трансфер Дуелунда за 4 млн євро виявився для Динамо провальним. Вінгер страждав від важких травм, через які за 3 роки награв жалюгідні 26 матчів (3 голи).

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