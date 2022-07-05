Динамо має ще один варіант продажу своєї головної зірки – півзахисника Віктора Циганкова.

Севілья вийшла на киян з пропозицією у розмірі 12,5 млн євро, інформує SFC Diario.

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Ця сума здається надто скромною, оскільки Transfermarkt оцінює Циганкова удвічі дорожче – 25 млн євро. Упродовж останніх років лідера Динамо постійно пов'язують з переходом у топ-чемпіонат, але до серйозних переговорів справа не доходить. Цього літа шанси на трансфер зросли, оскільки Віктор приєднався до агентської компанії Пере Гвардіоли нібито з ціллю таки переїхати у Європу.

Додамо, що в минулому скороченому сезоні Циганков встиг провести 25 матчів, в яких відзначився 11 голами та 4 асистами. Контракт хавбека з Динамо завершується через рік.

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