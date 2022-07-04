Колишній захисник Шахтаря та Зеніта Ярослав Ракицький найближчим часом має визначитись, де продовжить свою кар'єру.

Ракицький до 15 липня має визначитись, у якому з клубів продовжить кар'єру, повідомляє Telegram-канал Рахунок на табло.

"Він дуже хоче приїхати сюди до Києва та йти воювати": Алієв розповів про допомогу Ракицького захисникам України

Ярослав має кілька варіантів (імена клубів не розголошуються) та має обрати найоптимальніший для себе. Останнім офіційним його клубом був Зеніт, з якого він пішов з початком війни, яку росіяни розв'язали проти України.

Після цього Ракицький тренувався у складі харківського Металіста, а потім і з Шахтарем, зігравши у кількох благодійних матчах. Офіційно захисник не підписував контракт з жодним з клубів.

Росія напала на Україну: Металіст ризикує втратити активи Ярославського, екс-гравці збірної зіграють матч сорому (LIVE)