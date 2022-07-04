"Я знаю, що Довбиком дуже цікавиться Айнтрахт, переможець Ліги Європи. Але в нього на позицію форварда є 8 млн євро максимум.

Агент Довбика підтвердив інтерес від чотирьох топ-клубів Туреччини

І 8 млн не влаштовують СК Дніпро-1.Там ще не дійшла справа до офіційної пропозиції, але є дуже предметний інтерес. В їхньому шорт-листі він на передових позиціях", – поділився Бурбас на подкасті на YouTube.

До слова, у послугах Довбика зацікавлені одразу чотири турецькі клуби, а також італійський Торіно та англійський Ноттінгем Форест.

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