Довбик зацікавив тріумфатора Ліги Європи
Журналіст Ігор Бурбас розповів про інтерес німецького Айнтрахта до форварда СК Дніпро-1 Артема Довбика.
"Я знаю, що Довбиком дуже цікавиться Айнтрахт, переможець Ліги Європи. Але в нього на позицію форварда є 8 млн євро максимум.
Агент Довбика підтвердив інтерес від чотирьох топ-клубів Туреччини
І 8 млн не влаштовують СК Дніпро-1.Там ще не дійшла справа до офіційної пропозиції, але є дуже предметний інтерес. В їхньому шорт-листі він на передових позиціях", – поділився Бурбас на подкасті на YouTube.
До слова, у послугах Довбика зацікавлені одразу чотири турецькі клуби, а також італійський Торіно та англійський Ноттінгем Форест.
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