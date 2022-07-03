Асистент головного тренера Зеніта Анатолій Тимощук пробиває чергове дно на Росії. Тим часом в Україні триває 130-й день війни, розв'язаної путінським режимом.

8 липня на стадіоні Петровський відбудеться матч легенд окупантських клубів – Зеніта та Спартака. Футболки пітерців одягнуть і два манкурти: Анатолій Тимощук та Олександр Співак.

"Г*ндон та й г*ндон, від нього вже можна було чекати всього": Маркевич дав оцінку манкурту Тимощуку

Обоє виступали за Зеніт та збірну України протягом своєї кар'єри: оборонець награв 150 матчів за клуб і 144 поєдинки за національну команду, а хавбек – 189 і 3 відповідно.

Разом із Тимощуком та Співаком за "синьо-біло-блакитних" зіграють Аршавін, Кержаков, Бистров, Ігонін, Цвєтков, Власов, Куртіян, Широков, Анюков, Угаров, Кобєлєв, Радченко, Тарасов та Окрошідзе.

У футболках Спартака вийдуть Філімонов, Тихонов, Тітов, Аленічев, Хлєстов, Мор, Ширко, Шмаров, Бушманов, Коновалов, Джубанов, Самєдов, Головськой, Бузнікін і Комбаров. Одним словом, чи не всі, хто змовчав щодо повномасштабного вторгнення Росії в Україну або підтримав його.

Росія напала на Україну: Динамо нарешті виграло, топ-вчинок Шахтаря, гарячі заяви Вернидуба (LIVE)