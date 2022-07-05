Ліга чемпіонів, перший кваліфікаційний раунд

Лех – Карабах – 1:0

Гол: Ісхак, 41

Кваліфікація ЛЧ 2022/23 стартувала по-справжньому саме у вівторок, 5 липня. Карабах, який 8 сезонів поспіль виступав на групових етапах єврокубків, гостював у чемпіона Польщі. В основі Леха вийшов екс-голкіпер Динамо Артур Рудько, який дебютував за познанський клуб з критики від польських фанатів і журналістів через помилку в товариському матчі. Ще один новачок команди залишився в запасі. Вихід Георгія Цітаішвілі чекали хоча б на заміну, але переможець ЛЧ 1995 у ролі гравця, Джон ван ден Бром, не ризикнув випускати екс-динамівця після неповного тижня тренувань.

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Азербайджанський клуб відверто переважав більшу частину матчу, але пропустив легкий гол. Ісхак відгукнувся на простріл з правого флангу, вискочишви з-за спини оборонця, і розстріляв ворота з кількох метрів. А далі Карабах страждав від контратак суперника, але й сам серйозно навантажував Рудька. Український воротар з честю дебютував за Лех в офіційному матчі, видавши кілька класних сейвів, зокрема, після помилок своїх же партнерів у штрафному. Загалом Артур врятував поляків 4 рази, тоді як у його візаві було вдвічі менше порятунків.

Традицію зустрічей Леха з азербайджанцями дотримано. У Познані 4 перемоги у 5 поєдинках, ще одного разу зафіксували нічию. Матч-відповідь команди зіграють через тиждень. Переможця пари чекає швейцарський чемпіон Цюріх.

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