Перемога Байєра в чемпіонаті Німеччини ще не зробила його одним з провідних клубів у світі. Принаймні так вважає центральний захисник леверкузенського клубу Джонатан Та.

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28-річний оборонець бажає заробляти більші гроші й хоче продовжити кар’єру в одній з топ-10 команд. До таких належить мюнхенська Баварія. Згідно з інформацією Sky sport, вже відбулися переговори між директором Баварії Максом Еберлем, спортивним директором Крістофом Фройндом і представниками гравця.

Повідомляється, що в списку потенційних претендентів на місце в центрі захисту мюнхенців Та стоїть під першим номером. На футболіста вийшли одразу, як він заявив, що мріє грати в одній з топ-10 команд світу.

Контракт Та з Байєром завершується 2025 року. Керуючий директор клубу Фернандо Карро повідомив виданню, що вони хочуть його продовжити, але в разі відмови захисника виставлять на трансфер. В Леверкузені плануються виручити за гравця мінімум 20 мільйонів євро.

У цьому сезоні Та провів 41 матч, забив 6 м’ячів і віддав одну гольову передачу.

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