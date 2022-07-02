Найімовірніше, головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі влітку таки покине український клуб. Коуч вже отримав достатньо пропозицій щодо продовження роботи, однак зробив доволі неочікуваний вибір.

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За інформацією журналіста Ніколо Скіри, 43-річний фахівець візьме відпустку на невизначений термін. На італійця в останні тижні виходили іспанський Атлетік, англійський Борнмут та турецький Галатасарай, однак він усім їм відмовив. Так само Роберто не веде переговори з Марселем, який залишився без тренера.

Нагадаємо, Де Дзербі офіційно досі головний тренер Шахтаря, однак ЗМІ активно сватають на його місце наставника СК Дніпро-1 Ігора Йовічевіча.

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