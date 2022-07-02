Де Дзербі визначився щодо продовження кар'єри після відходу з Шахтаря – італієць прийняв несподіване рішення
Війна в Україні серйозно вплинула на подальші плани іменитого фахівця.
Найімовірніше, головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі влітку таки покине український клуб. Коуч вже отримав достатньо пропозицій щодо продовження роботи, однак зробив доволі неочікуваний вибір.
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За інформацією журналіста Ніколо Скіри, 43-річний фахівець візьме відпустку на невизначений термін. На італійця в останні тижні виходили іспанський Атлетік, англійський Борнмут та турецький Галатасарай, однак він усім їм відмовив. Так само Роберто не веде переговори з Марселем, який залишився без тренера.
Нагадаємо, Де Дзербі офіційно досі головний тренер Шахтаря, однак ЗМІ активно сватають на його місце наставника СК Дніпро-1 Ігора Йовічевіча.
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