"Камера працювала час від часу: встигла зарядитися від сонця – увімкнулась. На записах було видно, що троє людей виходять через хвіртку, несуть торби. Радше за все, це були мародери зі "славної" російської армії, другої у світі. Було видно, що вони у солдатській російській формі.

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У будинку не залишилося жодної ковдри, але електроніку не чіпали. Єдине – витягли з комп’ютера всі начинки, залишили тільки блок живлення. Золото майже все дружина встигла забрати. Вони забрали кілька медалей, які отримав на державному рівні, не спортивні.

Немає футболок Рівалдо, Тюрама та Вороніна. На ліжках – сліди від чобіт, купа їжі, сухпайки… Свої шеврони залишили, написи "ВДВ" на стінах. За вкрадені футболки прикро. З Рівалдо я обмінявся футболками у Барселоні, коли виграли 4:0", – сказав Дмитрулін в інтерв'ю Sport Arena.

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