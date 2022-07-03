"Зараз я не можу цього коментувати, тому що я вперше чую цю новину через ЗМІ. Ні сам Руслан, ні представники СК Дніпро-1 не зверталися до нас з цим питанням.

Ротань може очолити СК Дніпро-1 – клуб готовий на поєднання з роботою у молодіжній збірній України

Тож дуже незручно коментувати те, що може не відбутися. Коли буде таке питання – ми його обов’язково прокоментуємо.

А зараз дуже важливо, щоб тренерський штаб молодіжної збірної України готувався до важливих ігор зі Словаччиною, що будуть дуже принциповими для тренерської кар’єри Руслана Ротаня. В них він буде мати можливість показати свої тренерські успіхи на чолі молодіжки", – сказав Павелко у коментарі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, нещодавно журналіст каналів "Футбол" Ігор Бурбас повідомив, що СК Дніпро-1 готується запропонувати контракт Ротаню – у клубі готові навіть на поєднання наставником роботи зі збірною.

До слова, з молодіжною збірною України Руслан Петрович працює з 2018 р. З нею він опинився за крок від Євро-2023 – аби потрапити на континентальну першість, його підопічним у плей-офф треба здолати Словаччину (19 та 27 вересня відповідно).

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