Журналіст Олег Ящук востаннє перебував поблизу Лисичанська і не виходить на зв'язок.

Зв'язок із Ящуком зник 29 червня. Відомо, що він перебував у Сіверську та Лисичанську, біля якого останніми днями тривають запеклі бої. Про зникнення колеги повідомила журналістка Валерія Сучкова в Instagram і просить у розповсюдженні інформації.

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Раніше 32-річний журналіст публікував фото, які свідчили про його перебування на території підкотрольного Україні Донбасу.

Останнім часом Ящук вів програму "Футбольний формат" на телеканалі Еспресо.TV. Перед тим працював на телеканалах "Футбол". Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну пішов на військову службу в ЗСУ.

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