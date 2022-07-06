Колишній захисник Динамо та збірної України Євген Хачеріді розповів, як він ставиться до росіян після того, як вони напали на Україну 24 лютого 2022 року.

"У Білорусі люди все розуміють. Якщо є хоч трохи мізків, то все розуміють. Як по-іншому? Ми ж до цього жили й все було добре.

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Ситуація в Мелітополі? Місто в окупації, так. Не те, що дуже складно, але слава Богу там нічого такого немає, беззаконня немає. Тільки людям немає де працювати, ціни піднялися. Нічого хорошого, поки там окупанти. В мене бабця і батько там. Сестра приїде з Криму зробить їм картку, щоб був зв’язок.

Ставлення до росіян? Це ж не люди, будь-кого запитайте. Хто їх може любити після того, що вони роблять? Це ж на все життя залишиться. Їх ніхто за людей вважати не буде. Там є розсудливі люди, але бояться говорити. Нормальна людина ніколи не буде з цієї країною щось пов’язувати", – поділився Хачеріді у коментарі Профутбол Digital.

Нагадаємо, триває вже 133-й день війни, яку рашисти розпочали проти України. Наразі окупантів не змогли прогнати з південної та східної частин нашої країни.

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