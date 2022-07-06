"Сьогодні основне завдання як нашої команди, так і країни – перемогти в війні, щоб ми вигнали окупанта. Це найголовніше. Що стосується футболу, то це вихід в Прем’єр-лігу та далі, далі й далі.

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Ми вже пів року не граємо в футбол. Коли були на зборах в Туреччині, то війна, на жаль, нас там застала. В нас контракти були підписані на 1 рік. Ми сіли, обговорили. Кожен ухвалював рішення сам. Хтось захотів приїхати, хтось вирішив розірвати контракт і шукати свої спортивні сили в інших командах.

Момент такий, що будь-яка команда з високими цілями кожного року повинна трохи оновлюватися, щоб заходила свіжа кров, збільшувалася конкуренція. Працюємо по класичному графіку побудови клубу", – розповів Тлумак у коментарі YouTube-каналу Карпат.

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону (який не було дограно через початок повномасштабної війни) Карпати посіли у турнірній таблиці групи А Другої ліги першу сходинку.

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