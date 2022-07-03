Віцепрезидент Металіста Євген Красніков та головний тренер харків'ян Олександр Кучер сенсаційно можуть перейти в СК Дніпро-1.

Красніков може стати новим спортивним директором "спортклубівців", а Кучер – новим наставником, повідомляє ТаТоТаке. Віцепрезидент харків'ян підтвердив інформацію.

Йовічевіч не ігнорував дзвінки СК Дніпро-1 – Циганик привідкрив завісу перемовин наставника з Шахтарем

"У нас відбулася попередня розмова. Але рішення буде ухвалено протягом дня-двох після консультацій із президентом клубу Олександром Ярославським та вболівальниками. Якщо ми з Олександром Кучером увійдемо до СК Дніпро-1, то почнемо працювати, засукавши рукави – інакше не вміємо.

Але не менш важливо у цій ситуації врятувати Металіст. Угода про оренду Дніпром-1 наших гравців може забезпечити гідне фінансування харківського клубу та його академії у сезоні 2022/23", – заявив Євген.

Нагадаємо, дніпряни перебувають на порозі перебудови через неминучий перехід Ігора Йовічевіча у Шахтар. Раніше серед претендентів на місце хорвата називали Руслана Ротаня, Дмитра Михайленка та Юрія Максимова.

Ярмоленко в Динамо, Рух витіснить Зорю, сильна збірна і бідні "аграрії" – що буде з українським футболом?