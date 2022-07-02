"Я не можу знайти навіть вислів на адресу цього російського народу. Для мене там вже нема нікого нормальних. Навіть мої родичі, які там, вже не є нормальні. У мене там двоюрідна сестра. Вона у 18 років виїхала з України в Санкт-Петербург, там вчилася, залишилася, вийшла заміж і живе досі. Коли людина телефонує і каже: "Вы не переживайте, ничего не делайте, все будет хорошо, мы придем, вас защитим".

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Від кого захистимо? Нащо ти мені дзвониш? Про що ти говориш? Ти ж досі приїжджала кожен рік і бачила, що ми жили нормально, що у нас все є. До тебе нормально ставилися. Ти розмовляй українською, російською, китайською, будь-якою мовою – яка різниця. У нас 90% таких людей. Вони зробили цей конфлікт – я не можу цього зрозуміти. Я доросла людина, звик аналізувати, думати про все. Я не можу зрозуміти – що сталося і що з ними твориться? Що у тих людей, які радіють смерті дітей, жінок, батьків? Вони радіють. Як таке може бути?

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Ми захищаємо свою землю, ми вас прийшли звільняти, нащо? Дуже багато запитань. У дружини рідний дядько в Росії, військовий був. Я колись думав, що він герой, багато де був. А зараз розумію, що це не героїзм. Куди б не прийшла Росія – всюди горе, смерть, сльози. Розруха ще. Іншого нічого немає. У яку країну б вони не зайшли.

Я не бачу радості від їхнього "русского міра", від їхнього "освобождєнія". Вони називають нас фашистами, нацистами, а ви почитайте книжку, хто такі фашисти і нацисти. Та ви подивіться на себе. Ми – звичайні люди, які хочуть жити подалі від вас і щоб вас не бачити й не чути. Щоб наші діти росли, посміхалися, отримували освіту в Європі, жили так, як вони хочуть", – сказав Вернидуб в інтерв'ю ПРОФУТБОЛ Digital.

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