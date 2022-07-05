Більшість представників УПЛ налаштовані проводити міжнародні матчі у Польщі, однак СК Дніпро-1 йде своїм шляхом.

Дніпряни схиляються до варіанту зі Словаччиною, повідомляє BuckarooBanzai, посилаючись на генерального директора клубу Андрія Русола.

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СК Дніпро-1 вже має попередню домовленість з Дунайскою Стредою щодо стадіону. Місцева MOL Arena вміщує 12 700 глядачів. Остаточного рішення поки немає, оскільки залишаються логістичні питання і невизначеність, в якому турнірі виступатиме український клуб.

СК Дніпро-1 розпочне свій шлях з плей-офф кваліфікації Ліги Європи (18 і 25 серпня). У разі успіху команда пройде до групового етапу, а невдача означатиме пониження до Ліги конференцій.

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