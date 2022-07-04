Манчестер Сіті пригадав, що в цей день 2016-го Зінченко приєднався до команди Гвардіоли. А ми пригадаємо його трансформацію за цей період.

Перші чутки про перехід Зінченка в Манчестер Сіті супроводжувалися скептичним сміхом, подивом і думками про агентські ігри. З Татарстану до самого Гвардіоли? Гарний жарт. Але все перетворилося в реальну історію. Підкорити Європу з першого разу Сашку не вдалося. Провальна оренда в ПСВ, де він мусив грати за дубль, потім глухий запас Сіті. Залишалося тільки працювати та чекати свого шансу.

Дочекався. Спершу вийшов у Кубку ліги, потім дебютував декількома хвилинами в чемпіонаті, далі вийшов у Кубку Англії, а січні 2018-го отримав повноцінний шанс в АПЛ. Довелося оперативно освоїти нову позицію. У Гвардіоли виникли проблеми з лівим захисником, бо коштовний новачок Менді виявився непрофесійним футболістом. Пеп намагався залатати дірку Делфом, Даніло та Зінченком.

На початках Олександр програвав конкуренцію досвідченим партнерам, але поступово вбирав вчення Гвардіоли, підіймався в ієрархії лівих захисників і частіше отримував ігровий час. У листопаді 2018-го формально віддав перший асист – проти рідного Шахтаря в Лізі чемпіонів. Ще через два місяці забив перший гол – нехай і випадковий, але який красивий. А завершив той сезон твердим гравцем основи.

Якщо перша золота медаль АПЛ виглядала подарунком для Зінченка, то друга вже була абсолютно заслуженою. Українець перетворився в повноцінний елемент однієї з найкращих команд в історії АПЛ. Манчестер Сіті в перегонах з Ліверпулем вигравали матч за матчем, тиск і відповідальність були на космічному рівні, але Гвардіола довіряв Зінченку. Влітку вже сформованому лівому захиснику запропонували новий контракт і дали елітний 11 номер.

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Здавалося, що Олександр вже пробився в основу, але його чекали нові випробування з травмами та таким-сяким відродженням Менді. Тепер ввічливої похвали працьовитого українця від Гвардіоли було мало. Всі чекали більше ігрового часу. Преса гуділа можливими трансферами, але Сашко не пішов, а вирішив боротися. Адже Сіті – це вершина футбольної піраміди. Це команда, яка 4 рази за останні 5 років виграла найсильнішу лігу.

Знову травма, знову важка осінь, і знову відродження в другій частині сезону. У травні 2021-го Зінченко вийшов у стартовому складі на фінал Ліги чемпіонів. Не через пошкодження чи дискваліфікації конкурентів – він просто став найкращим лівим захисником команди. Манчестер Сіті програв той матч, а Олександр, на жаль, недограв у ключовому епізоді. Але це нюанси. Важливо інше: українець доріс до фіналу ЛЧ.

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За період у Манчестері Зінченко не лише виграв 10 трофеїв (4 чемпіонства, 4 Кубки ліги, Кубок Англії та Суперкубок Англії). Він показав вражаючий прогрес. У дебюті Сашко обмежувався функціями підсобника поруч з майстрами, але з часом заграв гостріше – почав краще пасувати, обирати неочевидні опції. Можливо, це не так помітно на фоні фантастичного Канселу, але й гра Зінченка у цьому році отримала нові барви.

Гвардіола постійно вдосконалює його роль, накладає нові шари, перетворює Олександра в абсолютного універсала. Зінченка не заженеш в якісь рамки. Інвертований фулбек, класичний... Просто гравець Пепа. Через перфоманси Канселу вкотре заговорили про трансфер. І претендент є солідний. Не Бетіс чи Вулверхемптон, а сам Арсенал. Однак Зінченко, схоже, не готовий проміняти Гвардіолу навіть на Артету.

За ці 6 років Зінченко змінився й за межами футболу. Перед нами гордий громадянин України. Чекали ми такого від хлопця, який співав рускій реп для пропагандистських каналів Кремля та не гребував порибалити біля Ростова? Прозріння принесла війна. І сьогоднішня його поведінка ніяк не виправдовує роки лояльності до окупантів, звичайно. Але в цей час Олександр показав себе українцем. Сльози на пресконференціях, перехід на українську, чіткі меседжі в соцмережах, прапор України на кубку АПЛ. В інтерв'ю іноземним медіа Зінченко однозначно говорить, де добро, а де зло, і що таке Росія. Він, як один з найвпізнаваніших українців у світі, робить величезний внесок у формування нашого іміджу.

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