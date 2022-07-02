Зоря офіційно підписала капітана Маріуполя
Луганський клуб продовжує комплектувати команду перед стартом нового сезону.
Черговим новобранцем Зорі став півзахисник Маріуполя Дмитро Мишньов, повідомляє офіційний сайт луганського клубу.
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28-річний хавбек через неучасть "приазовців" у наступному чемпіонаті України перейшов до табору "мужиків" у статусі вільного агента і підписав з ними контракт терміном на 2 роки.
Нагадаємо, Мишньов – вихованець Маріуполя, за який на дорослому рівні дебютував у 2013 році. Загалом зіграв у складі команди 233 матчі, забив 17 голів і віддав 25 гольових передач. Окрім того, був гравцем збірних України (U-18, U-19, U-20 та U-21). Transfermarkt оцінює гравця у 600 тисяч євро.
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