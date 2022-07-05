Директор Полісся Володимир Загурський припустив, що житомирський клуб може піднятись до елітного дивізіону чемпіонату України.

"Наразі дуже складна фінансова ситуація, у тому числі і у клубів Прем’єр-ліги. Наразі Полісся проходить атестацію для участі у Прем’єр-лізі.

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Якщо якась команда не зможе взяти участь у наступному чемпіонаті Прем`єр-ліги, цілком можливо, що Полісся зможе її замінити", – зазначив Загурський у коментарі Суспільне.медіа.

До слова, Полісся на момент дострокового завершення Першої ліги було аж на 9 сходинці першості.

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