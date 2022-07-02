Головний тренер Кривбаса Юрій Вернидуб вніс певні зміни у свій імідж. 56-річний коуч після перебування у складі ЗСУ у гарячих точках вирішив увіковічнити на своєму тілі відданість батьківщині. Наставник набив на своєму плечі татуювання зі зображенням державного герба і написом "Слава Україні".

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Цікаво, що Юрій Вернидуб все життя був проти татуювань, навіть забороняв робити їх дружині та дітям. Але служба у Збройних силах України змінила його думку.

"Я прожив 56 років і не дозволяв ні дружині, ні дітям робити тату. А коли пішов у ЗСУ – щось спрацювало на тлі цього патріотизму. Тим більше вони (російські окупанти, – прим.) кричать, що ті, у кого є тату, – це нацисти і фашисти. От мені і захотілося бути одним із таких нацистів "в лапках". Дружина була шокована. Малювали тату 5 годин, прямо у частині, все як годиться", – сказав Вернидуб у коментарі ПРОФУТБОЛ Digital.

Нагадаємо, Юрій Миколайович продовжує службу у Збройних силах України. Згідно наказу Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного його було переведено у Кривий Ріг, що дозволило очолити Кривбас.

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